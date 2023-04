"Mise poco istituzionale". La Meloni sorprende tutti. E sulla Santanchè... (Di martedì 18 aprile 2023) "Io ovviamente non potevo mancare con la mia Mise, diciamo un po' poco istituzionale, del resto a questo evento solamente la Santanché ha il coraggio di arrivare con i tacchi e tutti gli altri sanno che cosa li aspetta", le parole del premier Giorgia Meloni all'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano. Poi la precisazione: "Noi puntiamo a una filiera legno- arredo 100 per cento made in Italy. Stiamo lavorando per una cornice che renda il settore arredo indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica, il percorso sarà lungo ma questo è il nostro obiettivo".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) "Io ovviamente non potevo mancare con la mia, diciamo un po', del resto a questo evento solamente la Santanché ha il coraggio di arrivare con i tacchi egli altri sanno che cosa li aspetta", le parole del premier Giorgiaall'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano. Poi la precisazione: "Noi puntiamo a una filiera legno- arredo 100 per cento made in Italy. Stiamo lavorando per una cornice che renda il settore arredo indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica, il percorso sarà lungo ma questo è il nostro obiettivo".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

