Miranchuk e un riscatto del Torino in salita Pronta una seconda chance all’Atalanta?

(Di martedì 18 aprile 2023) Ilpotrebbe non riscattarevista la strategia economica dei granata. La situazione nerazzurra Per Alekseysi tratta di una vera e propria rinascita con la maglia del: 23 presenze, 4 goal, 6 assist e una sicurezza praticamente recuperata. Il suosembra quasi scritto, o forse si dimostra più complicato del previsto. Attualmente risulta che il Toro debba fare delle scelte: tra lui e Vlasic la società sembra intenzionata a puntare più su quest’ultimo, anche perché l’Atalanta chiede 13 milioni di euro: una cifra troppo alta secondo i granata. Una situazione curiosa per la Dea, che non rinuncerebbe all’idea (in caso di mancata cessione) di tenerlo per la prossima stagione. Staremo a vedere come si evolverà la ...

In particolare sono i costi delle operazioni Miranchuk e Vlasic per cui complessivamente serviranno non meno di 25 milioni di euro per il riscatto dei rispettivi cartellini.

