(Di martedì 18 aprile 2023) Idegli esteri del G7 hanno promesso che i paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno "un". E' quanto si legge in una dichiarazione ...

Ministri G7, chi aiuta Mosca pagherà prezzo pesante Espansione TV

Ascolta l'articolo I ministri degli esteri del G7 hanno promesso che i paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno "un prezzo pesante". Lo si legge in una dichiaraz ...