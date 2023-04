(Di martedì 18 aprile 2023), le estrazioni di18: isu Leggo.it in tempo reale. Ci sono due estrazioni giornaliere, laalle 13 e la seconda in serata. Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : MillionDay e MillionDay Extra, la prima estrazione di martedì 18 aprile 2023: i numeri vincenti di oggi - GiocoNews_it : Due scommettitori di Casagiove e Matera si aggiudicano due vincite milionarie al ??Millionday con appena ??3 euro?? g… - Jammasrl : #Cronache #MillionDAY #Vincite MillionDay premia Montescaglioso (MT) e Casagiove (CE): 1 milione di euro a due fort… - TuttoH24 : Il MillionDay premia un giocatore di Montescaglioso (MT) che, riporta Agipronews, nel concorso delle ore 20.30 del… - infoitcultura : Million Day e MillionDay Extra di oggi lunedì 17 aprile 2023, i numeri vincenti delle ultime due estrazioni -

Extra , le estrazioni di martedì 18 aprile 2023 : i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale. Ci sono due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda in serata. Million Day è il ...Oppure sul pulsante in alto Tutte le estrazioni per conoscere anche i numeri vincenti deldi oggi. Chi indovini la cinquina fortunata vince sempre 500.000. 300.000 possono essere riscossi ...Le vincite deldel 17 aprile 2023 È possibile tentare la fortuna con indovinando i cinque numeri delclassico e far aumentare le chance di vittoria con Extra, l'...

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 17 aprile 2023: i numeri vincenti di oggi leggo.it

Due scommettitori di Casagiove e Matera si aggiudicano due vincite milionarie al Millionday con appena 3 euro giocati.Il MillionDay premia un giocatore di Casagiove (CE) che, riporta Agipronews, nel concorso delle ore 13 del 16 aprile ha centrato la combinazione vincente, portando a casa un milione di euro. Dal lanci ...