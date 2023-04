Milano, l’ultimo addio a Julia Ituma tra dolore, lacrime e sconcerto per una morte inspiegabile (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi è stato il giorno dell’ultimo addio a Julia Ituma, la giovane pallavolista morta giovedì scorso a Istanbul, in Turchia, ad appena 18 anni. Un estremo saluto tributato alla ragazza precipitata dal sesto piano di un albergo turco. Una morte violenta e improvvisa, che al dolore per la prematura scomparsa di una figlia amata e di un talento in erba, fa deflagrare anche lo sconcerto e la commozione per un evento che resta al momento inspiegabile. l’ultimo addio a Julia Ituma: i funerali a Milano Le esequie sono state celebrate dal parroco, don Ivan Bellini, nella chiesa di San Filippo Neri alla Bovisasca. Al cospetto del feretro, tra lacrime e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi è stato il giorno del, la giovane pallavolista morta giovedì scorso a Istanbul, in Turchia, ad appena 18 anni. Un estremo saluto tributato alla ragazza precipitata dal sesto piano di un albergo turco. Unaviolenta e improvvisa, che alper la prematura scomparsa di una figlia amata e di un talento in erba, fa deflagrare anche loe la commozione per un evento che resta al momento: i funerali aLe esequie sono state celebrate dal parroco, don Ivan Bellini, nella chiesa di San Filippo Neri alla Bovisasca. Al cospetto del feretro, trae ...

