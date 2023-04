Milano: dove comprare un bilocale a seconda del budget che si vuole investire (Di martedì 18 aprile 2023) Casa.it ha analizzato i prezzi medi degli appartamenti con due locali in vendita nelle varie zone di Milano ad aprile 2023. Milano è sotto i riflettori per i prezzi elevati delle case superiori a quelli medi nazionali e in crescita. In città gli appartamenti più cercati nel primo trimestre del 2023 si sono confermati i bilocali. Casa.it ha, quindi, analizzato i prezzi medi richiesti per gli appartamenti con due locali* in vendita nelle varie zone di Milano ad aprile 2023 e ha individuato le zone dove poter acquistarne uno a seconda del budget che si vuole investire. Se si vogliono investire al massimo 200.000€ si può acquistare un bilocale nelle zone Comasina, Quarto Oggiaro; Baggio, Bisceglie, Olmi; Macconago, ... Leggi su milano-notizie (Di martedì 18 aprile 2023) Casa.it ha analizzato i prezzi medi degli appartamenti con due locali in vendita nelle varie zone diad aprile 2023.è sotto i riflettori per i prezzi elevati delle case superiori a quelli medi nazionali e in crescita. In città gli appartamenti più cercati nel primo trimestre del 2023 si sono confermati i bilocali. Casa.it ha, quindi, analizzato i prezzi medi richiesti per gli appartamenti con due locali* in vendita nelle varie zone diad aprile 2023 e ha individuato le zonepoter acquistarne uno adelche si. Se si voglionoal massimo 200.000€ si può acquistare unnelle zone Comasina, Quarto Oggiaro; Baggio, Bisceglie, Olmi; Macconago, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Non so se stato più grave La Russa che parlando oggi alla presentazione del libro di Casini a Milano divide la Resi… - Avvenire_Nei : Parte dall'Istituto dei tumori di Milano il nostro viaggio nei luoghi dove sono praticate le cure palliative come r… - leoguer74045306 : @Al3ssiaManka MI VIENE DA RIDERE, OGGI HA SPARATO AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO CHE BISOGNA FARE LAVORARE DI PIU'… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Yacov, 28 anni, è scomparso dalla provincia di #Milano 14 aprile. Le telecamere lo hanno ripreso alla stazione ferrovi… - flyyy347 : #prelemi ieri tory che lha seguito e gi ha messo 30 likes, oggi Alena che era al just milano dove ieri sera stava P… -