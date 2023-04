Milano Design Week: VI+M Studio presenta «Scena» (Di martedì 18 aprile 2023) Una superficie colorata, come una quinta teatrale pronta a presentare sulla Scena un vaso e i suoi innumerevoli innesti. Scena, la nuova collezione di complementi d’arredo creati in collaborazione con Remuzzi Marmi da VI+M Studio, si presenta a questa edizione della Milano Design Week come uno spettacolo di cui ognuno può essere protagonista. Vincenzo e Michele Ignaccolo «L’interazione con chi utilizza l’oggetto è alla base di Scena» spiega Vincenzo Ignaccolo che, insieme al fratello Michele, ha fondato nel 2021 VI+M Studio, realtà che si occupa di interior Design, architettura residenziale, exhibition Design, product Design e ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023) Una superficie colorata, come una quinta teatrale pronta are sullaun vaso e i suoi innumerevoli innesti., la nuova collezione di complementi d’arredo creati in collaborazione con Remuzzi Marmi da, sia questa edizione dellacome uno spettacolo di cui ognuno può essere protagonista. Vincenzo e Michele Ignaccolo «L’interazione con chi utilizza l’oggetto è alla base di» spiega Vincenzo Ignaccolo che, insieme al fratello Michele, ha fondato nel 2021, realtà che si occupa di interior, architettura residenziale, exhibition, producte ...

