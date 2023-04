Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milanmania: Napoli provinciale, si meriterebbe una lezione. Spalletti, ti dà ragione solo Cassano...: E' il grande… -

Sorvoliamo sul penalty non assegnato in Champions su Krunic contro il, restiamo in Serie A: nella precedente gara contro l'Empoli Theo Hernandez aveva subito fallo da Fazzini in area, ...Commenta per primo Una vittoria splendida, meritata e importantissima. Sono 3 punti pesanti per il morale, per il doppio confronto in Champions con il Milan che acquisisce fiducia e colche perde qualche certezza , ma soprattutto per la classifica. TRACCE DI VECCHIO MILAN - Il fattore mentale fa la differenza, l'atteggiamento è determinante: è un peccato non approcciare così ...Contro il, poi, è importante anche in chiave europea: tornare a casa dal Maradona imbattuti (meglio ancora se vincenti) permetterebbe di approcciare il doppio impegno di Champions con più ...

Milanmania: Napoli provinciale, si meriterebbe una lezione. Spalletti ... Calciomercato.com

L'unico che ha dato ragione al tecnico del Napoli è un certo Cassano: ecco, Spalletti si faccia una domanda e si dia anche la risposta. In generale c'è stata una comunicazione di basso livello, sono ...Giornata amara per chi ha il Milan nel cuore. C'è tanta rabbia per il pareggio col Bologna, pesantissimo in termini di classifica, soprattutto per come è arrivato. Perché il fattore determinante non è ...