Milan Vs Lecce: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 18 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Dopo due pareggi consecutivi, i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi per raggiungere un posto in Champions League. Dall'altra parte, vietati passi falsi per i salentini che mirano a salvarsi in anticipo. Milan Vs Lecce si giocherà domenica 22 aprile 2023 alle ore 18 presso lo stadio Meazza. Milan VS Lecce: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri hanno collezionato due pareggi consecutivi in altrettante partite e questo ha rallentato la corsa Champions. Attualmente sono quarti in classifica con appena due punti di vantaggio sulla quinta. Servirà non sbagliare più per evitare brutte sorprese. I salentini si sono fatti bloccare in casa dalla Sampdoria che non gli hanno consentito di fare un passo importante ...

