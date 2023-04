Milan, Tonali: "Siamo tutti uniti con un'energia pazzesca, giocare in Champions è incredibile" (Di martedì 18 aprile 2023) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato al sito della Uefa, in vista della gara contro il Napoli, ecco le sue parole: "È bello essere di nuovo qui. tutti questi anni di lontananza non sono stati un bene per il Milan e per i tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Champions League. È bello per i tifosi, che ci danno un'energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, specialmente a San Siro. È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela". Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 18 aprile 2023) Sandro, centrocampista del, ha parlato al sito della Uefa, in vista della gara contro il Napoli, ecco le sue parole: "È bello essere di nuovo qui.questi anni di lontananza non sono stati un bene per ile per i tifosi. È fantasticodi nuovo queste partite e vincere di nuovo nella fase a eliminazione diretta diLeague. È bello per i tifosi, che ci danno un'inLeague è sempre, specialmente a San Siro. È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela".

