Milan prima semifinalista (lato Inter), ma al Napoli manca un rigore (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan vince di misura 0-1 proprio come all’andata e si aggiudica la semifinale di UEFA Champions League nella parte del tabellone dell’Inter, impegnata domani a San Siro contro il Benfica alla luce della sfida di andata terminata 0-2. IN SEMIFINALE – Milan in semifinale di Champions League dopo la vittoria tra andata e ritorno terminata 1-0 a San Siro e 0-1 al Maradona. Niente da fare per il Napoli di Luciano Spalletti che crea tanto ma non concretizza. Proprio come all’andata gli azzurri giocano venti minuti di fuoco non facendo mai respirare i rossoneri. Al 22? però Rafael Leao viene atterrato in area di rigore e dal dischetto Olivier Giroud calcia, ma Meret si oppone. Qualche minuto dopo dalla parte opposta viene brutto fallo dello stesso Leao ai danni di Lozano appena entrato, ma l’arbitro ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Ilvince di misura 0-1 proprio come all’andata e si aggiudica la semifinale di UEFA Champions League nella parte del tabellone dell’, impegnata domani a San Siro contro il Benfica alla luce della sfida di andata terminata 0-2. IN SEMIFINALE –in semifinale di Champions League dopo la vittoria tra andata e ritorno terminata 1-0 a San Siro e 0-1 al Maradona. Niente da fare per ildi Luciano Spalletti che crea tanto ma non concretizza. Proprio come all’andata gli azzurri giocano venti minuti di fuoco non facendo mai respirare i rossoneri. Al 22? però Rafael Leao viene atterrato in area die dal dischetto Olivier Giroud calcia, ma Meret si oppone. Qualche minuto dopo dalla parte opposta viene brutto fallo dello stesso Leao ai danni di Lozano appena entrato, ma l’arbitro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - lucabianchin7 : Il #Milan per la prima volta nella storia gioca andata e ritorno di una sfida a eliminazione diretta in Coppa Campi… - OptaPaolo : 7 - Il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League per la prima volta dal 2006/07; i rossoneri raggiungono… - minkoleksandra : Hanno letteralmente fatto il culo a squadre nettamente piu forti del Milan e si fanno mettere le palle in testa dal… - minanatalia4 : RT @Eurosport_IT: IL MILAN VOLA IN SEMIFINALE ??????? Giroud prima e Maignan dopo guidano i rossoneri al passaggio del turno ?? Osimhen segna… -