Milan | Pioli | 'Rigore per il Napoli? C'era il miglior arbitro al mondo Sull'avversaria in semifinale'

(Di martedì 18 aprile 2023) Ilè di nuovo indi Champions League dopo sedici anni. L'1-1 al Maradona elimina il, in virtù della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAntinelli : Sui 180 minuti Milan nettamente superiore. Il Napoli è stato l’ombra della Squadra che domina il campionato. Pioli… - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di Stefano #Pioli nell'intervista post-partita - gippu1 : Il #Milan modello Atletico Madrid funziona anche a Napoli, dove Pioli non ha mai perso in 5 partite. Qualcuno aveva… - giovmolina : RT @AleAntinelli: Sui 180 minuti Milan nettamente superiore. Il Napoli è stato l’ombra della Squadra che domina il campionato. Pioli ha tr… - IlCavMilanista : @LucaHoganC Pioli è la cosa migliore che potesse capitare al Milan e la gente lo insulta costantemente, pensa avess… -

Stefano, allenatore del, ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli di Champions League Stefano, allenatore del, ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli di ...Sorride Stefanoai microfoni di Sky Sport alla fine della partita del Maradona: ilpareggia 1 - 1 col Napoli e vola in semifinale di Champions League. Napoli -1 - 1, le pagelle: ...Alla vigilia Stefanoaveva detto di voler andare più in alto possibile, ed era come salire sulla Torre Eiffel e vedere il meraviglioso panorama sottostante. Adesso ilscala la vetta europea raggiungendo la ...

Milan, Pioli: 'Dobbiamo giocare come sappiamo fare, serve serenità' Calciomercato.com

L’allenatore rossonero è intervenuto nella conferenza stampa post gara. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo troppo contenti e soddisfatti per aver passato il turno. Sarà un grande derby per la semifin ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio contro il Napoli che ha permesso ai rossoneri di accedere alla semifinale di Champions League: "È ...