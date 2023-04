Milan, Pioli: «Abbiamo un cuore grande. Inter? Non vogliamo fermarci…» (Di martedì 18 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli di Champions League Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni: SPACCIATI – «Ci ricordiamo benissimo la partita di Rio Ave. Ci davano tutti sfavoriti, ma io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e Abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi» DOVE PUO’ ARRIVARE QUESTO Milan – «È chiaro che a stasera sembrerebbe derby. Saranno altri due sconti bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci assolutamente». CONTINUA SU ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli di Champions League Stefano, allenatore del, ha parlato a Mediaset dopo la partita contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni: SPACCIATI – «Ci ricordiamo benissimo la partita di Rio Ave. Ci davano tutti sfavoriti, ma io alleno un gruppo constretto i denti esofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi» DOVE PUO’ ARRIVARE QUESTO– «È chiaro che a stasera sembrerebbe derby. Saranno altri due sconti bellissimi, stimolanti e difficilissimi.fatto tanto e nonfermarci assolutamente». CONTINUA SU ...

