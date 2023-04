Milan-Lecce, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, i rossoneri saranno attesi domenica 23 aprile, alle ore 18.00, in casa allo Stadio “San Siro” dalla partita contro il Lecce, per la trentunesima giornata di Serie A. Al di là di come andrà la partita contro il Napoli, il Milan anche in campionato deve iniziare a correre forte per non farsi sfuggire la prossima Champions League. Ha 53 punti, è quarto in classifica, ma Bologna, Juventus, Atalanta e Inter sono racchiuse tutte in 9 punti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Anche il Lecce dovrebbe non perdere troppi punti per strada. In questo momento è a 28 punti, a più 5 dal Verona terzultimo. La situazione non è ancora molto preoccupante perché ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e, i rossoneri saranno attesi domenica 23 aprile, alle ore 18.00, in casa allo Stadio “San Siro” dalla partita contro il, per la trentunesima giornata diA. Al di là di come andrà la partita contro il Napoli, ilanche in campionato deve iniziare a correre forte per non farsi sfuggire la prossima Champions League. Ha 53 punti, è quarto in classifica, ma Bologna, Juventus, Atalanta e Inter sono racchiuse tutte in 9 punti. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Anche ildovrebbe non perdere troppi punti per strada. In questo momento è a 28 punti, a più 5 dal Verona terzultimo. La situazione non è ancora molto preoccupante perché ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - RudiGhedini : #SerieA girone di ritorno: Napoli 25 / Lazio 24 / Sassuolo 23 / Bologna e Juve 21 / Roma e Fiorentina 19 / Monza 16… - pieromerola : @VerFilippo Comunque negli ultimi vent'anni tra 2-2, 3-3 e 3-4 è sempre stata spettacolare sia a Lecce che a San Si… - diegographics27 : Se qualcuno riesce a recuperare o cede due biglietti per Milan Lecce mi scriva -