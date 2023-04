Milan in semifinale: pareggia a Napoli (1-1). Gol di Giroud su capolavoro di Leao. Segna in extremis anche Osimhen. Pagelle (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo 16 anni, il Milan approda di nuovo a una semifinale di Champions. Con un rigore sbagliato e poi il perdono, al ‘Maradona’ fa (quasi) tutto Olivier Giroud in premiata ditta con Rafael Leao che torna a travestirsi da Bolt e con una ‘mano’ del connazionale Maignan che all’81’ para un rigore a Kvaratskhelia smorzando le speranze partenopee Leggi su firenzepost (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo 16 anni, ilapproda di nuovo a unadi Champions. Con un rigore sbagliato e poi il perdono, al ‘Maradona’ fa (quasi) tutto Olivierin premiata ditta con Rafaelche torna a travestirsi da Bolt e con una ‘mano’ del connazionale Maignan che all’81’ para un rigore a Kvaratskhelia smorzando le speranze partenopee

