Milan in semifinale dopo 16 anni, a Napoli finisce 1-1 (Di martedì 18 aprile 2023) Gara febbrile al Maradona: Giroud sbaglia un rigore e poi la sblocca, poi anche Kvara fallisce dal dischetto. Non basta il gol in extremis di Osimhen Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Gara febbrile al Maradona: Giroud sbaglia un rigore e poi la sblocca, poi anche Kvara fallisce dal dischetto. Non basta il gol in extremis di Osimhen

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - acmlock_ : Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE D… - OptaPaolo : 7 - Il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League per la prima volta dal 2006/07; i rossoneri raggiungono… - casamiaofficial : DOPO 16 ANNI SIAMO IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ????FORZA MILAN! BENVENUTI A ?? MIA! - sportli26181512 : Milan, Giroud: 'In semifinale sarebbe bello il derby con l'Inter': Il Milan vola in semifinale di Champions League… -