Milan in semifinale di Champions, non succedeva dal 2007 (Di martedì 18 aprile 2023) Il pareggio al Maradona non basta al Napoli dopo la sconfitta rimediata a San Siro per qualificarsi alla semifinale di Champions. Passa il Milan che, come auspicato da Maldini prima del fischio d'inizio, torna tra le prime quattro squadre d'Europa dopo tanti anni. A sottolinearlo anche la statistica di Opta Il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League per la prima volta dal 2006/07; i rossoneri raggiungono la Juventus come squadra italiana con più partecipazioni a questa fase della competizione (sette).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - OptaPaolo : 7 - Il Milan ha raggiunto la semifinale di Champions League per la prima volta dal 2006/07; i rossoneri raggiungono… - Eurosport_IT : IL MILAN VOLA IN SEMIFINALE ??????? Giroud prima e Maignan dopo guidano i rossoneri al passaggio del turno ?? Osimhen… - TheFra23 : RT @StefanoVerbania: Grazie ragazzi !! Una bella partita. Alla fine in semifinale va il Milan, secondo me con merito. Al Napoli i complimen… - RacanoTony : Milan in semifinale . Un pensiero a @robertosaviano e a quella #latrina di @luigidimaio ???? -