Milan, Galli: «Al Maradona si parte alla pari» (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole dell’ex portiere del Milan sulla partita di questa sera: «La storia non gioca, ma aiuta, ma in questi 90’ può succedere di tutto» Giovanni Galli, ex portiere del Milan e tra i protagonisti della celebre sfida con il Napoli del 1 maggio 1988 – 3-2 per i rossoneri nella sfida decisiva per lo scudetto – ha parlato del quarto di finale di questa sera a La Stampa. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Adesso è tutto un altro mondo. All’epoca il Milan aveva una sola possibilità,vincere, perché in classifica aveva un punto meno del Napoli. Ora, invece, i rossoneri hanno due risultati a disposizione: possono anche pareggiare. Ma non sono sicuro che possa essere un vantaggio per una squadra come il Milan che non è abituata ad attendere». VITTORIA ALL’ANDATA – «Ma si tratta di rimontare un solo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole dell’ex portiere delsulla partita di questa sera: «La storia non gioca, ma aiuta, ma in questi 90’ può succedere di tutto» Giovanni, ex portiere dele tra i protagonisti della celebre sfida con il Napoli del 1 maggio 1988 – 3-2 per i rossoneri nella sfida decisiva per lo scudetto – ha parlato del quarto di finale di questa sera a La Stampa. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Adesso è tutto un altro mondo. All’epoca ilaveva una sola possibilità,vincere, perché in classifica aveva un punto meno del Napoli. Ora, invece, i rossoneri hanno due risultati a disposizione: possono anche pareggiare. Ma non sono sicuro che possa essere un vantaggio per una squadra come ilche non è abituata ad attendere». VITTORIA ALL’ANDATA – «Ma si tratta di rimontare un solo ...

