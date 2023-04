Migranti | Ue apre | “Discutiamo con Roma finanziamenti di emergenza”

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – La Commissione Europea “ora sta discutendo con l’Italia di eventuali altre misure di finanziamento di” per gestire i flussi migratori. Lo dice il commissario europeo al Bilancio Johannes Hahn, intervenendo nella plenaria del Parlamento a Strasburgo nel dibattito sulle migrazioni. Paesi come l’Italia “in questo momento”, ricorda, gestiscono “grandi numeri” di arrivi irregolari di, “più di 30mila arrivi nei primi tre mesi di quest’anno, con un aumento quasi del 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. “Più di 1.500 persone – continua Hahn – sono arrivate solamente la settimana scorsa. Molte sono sbarcate sull’isola di Lampedusa. Questo è un onere non solamente per Lampedusa, ma per tutta l’Unione Europea. Parliamo di una responsabilità condivisa. Noi sosteniamo l’Italia: come Unione abbiamo potuto ri ...

"Dobbiamo trattare tutti con dignità e umanità" ma anche con "solidarietà anche per chi gestisce le frontiere di sbarco, come l'Italia". Lo ha detto il commissario al Bilancio Johannes Hahn parlando i ...