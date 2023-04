Migranti, stop alla protezione speciale alla prova del voto: mercoledì il decreto in Senato senza il sì della Commissione (Di martedì 18 aprile 2023) Leggi Anche Mattarella in Polonia: 'Se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero' Mentre la Lega avvisa di non voler ritirare i suoi 21 emendamenti al testo, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023) Leggi Anche Mattarella in Polonia: 'Se l'Ucraina fosse lasciatamercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero' Mentre la Lega avvisa di non voler ritirare i suoi 21 emendamenti al testo, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il governo decide per lo stop alla #protezionespeciale, ovvero l’escamotage creato dalla sinistra per concedere il… - MarcoTortori : RT @RobertoAvventu2: Decreto migranti, governo verso lo stop alla protezione speciale Onu: 'Italia abbandoni le dure misure adottate' https… - DestSociale : RT @fratotolo2: Il governo decide per lo stop alla #protezionespeciale, ovvero l’escamotage creato dalla sinistra per concedere il permesso… - larampait : #Migranti, stop #Sai e caso #CastelVolturno: criticità casertane a #Roma - GioGar72 : @MassimoG5 @Crudeli45198835 Non scappano da nulla sono SOLO migranti economici, il 99% vengono qui solo per i soldi. Stop, basta fregnacce -