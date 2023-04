Migranti | se trabocca il vaso

Leggi su panorama

(Di martedì 18 aprile 2023) Gli arrivi si moltiplicano, sperare nell’Europa è vano, i business illegali fioriscono. Ma in un’Italia sfibrata, la misura dell’accoglienza è colma. Il sindaco di Rocca Canavese, in provincia di Torino, se li è visti scaricare lì, nel territorio del suo Comune, senza che nessuno prima si prendesse la briga di avvertirlo. Un pullman in arrivo dalla Sicilia, dopo aver attraversato l’Italia, ha aperto le porte, ha fatto scendere 30 immigrati in mezzo alla strada e poi se n’è andato via. «Ero nel mio ufficio e mi hanno chiamato alcuni commercianti», racconta il primo cittadino, Alessandro Lajolo. «Mi hanno segnalato la presenza degli immigrati, alcuni scalzi, altri in ciabatte, molti con borsoni. Nessuno di loro sapeva dove andare». In pochi minuti il sindaco è arrivato sul posto. Ha distribuito bottigliette d’acqua. Ha prestato la prima assistenza. E poi ha organizzato il trasporto verso ...