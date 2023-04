Migranti, sceneggiata Schlein: la spara grossa contro Lollobrigida, gli dà del “suprematista bianco” (Di martedì 18 aprile 2023) “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”. Sono bastate queste parole pronunciate dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, al congresso nazionale della Cisal, a mandare in tilt Elly Schlein. Mettere insieme i tre elementi della crisi in cui versa l’Italia – denatalità, calo demografico e questione Migranti- nel “magico mondo” della segretaria del Pd significa bestemmiare. Grida inorridita: “Noi non vogliamo stare dalla parte di un ministro che parla di ‘sostituzione etnica’; che è linguaggio da suprematismo bianco“. Schlein la spara ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”. Sono bastate queste parole pronunciate dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, al congresso nazionale della Cisal, a mandare in tilt Elly. Mettere insieme i tre elementi della crisi in cui versa l’Italia – denatalità, calo demografico e questione- nel “magico mondo” della segretaria del Pd significa bestemmiare. Grida inorridita: “Noi non vogliamo stare dalla parte di un ministro che parla di ‘sostituzione etnica’; che è linguaggio da suprematismo“.la...

