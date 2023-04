Migranti, protezione speciale e rimpatri. La situazione in Italia e nell’Unione europea (Di martedì 18 aprile 2023) La protezione speciale potrebbe subire significative modifiche in Italia. Esiste in molti Paesi, con nomi e forme differenti. Altro argomento complesso riguarda i rimpatri. Negli ultimi 10 anni nel nostro Paese, a fronte di 44mila espulsi, per altri 186mila l'ordine di espulsione non è stato eseguito. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 17 aprile Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 aprile 2023) Lapotrebbe subire significative modifiche in. Esiste in molti Paesi, con nomi e forme differenti. Altro argomento complesso riguarda i. Negli ultimi 10 anni nel nostro Paese, a fronte di 44mila espulsi, per altri 186mila l'ordine di espulsione non è stato eseguito. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 17 aprile

