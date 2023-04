Migranti | Meloni | “Non risolvono problema mancanza lavoratori”

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, al di là della valutazione però questosi risolve in vari modi. E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con ima risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile”. Lo ha detto la premier Giorgiaa margine della dell’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, alla fiera di Milano a Rho: “Sono stata qua a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio”, ha detto prima del taglio del nastro, sottolineando che “non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italianaa livello internazionale, ma perché in questo evento sono raccolti alcuni filoni strategici sui quali questo governo intende lavorare. Punto primo il mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni e Matteo Salvini sostengono che la protezione speciale concessa ai richiedenti asilo sia un “unicum”… - elio_vito : Abolire la protezione speciale è l’ennesimo inutile spot propagandistico del governo Meloni. Non è vero che esiste… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid ??? Ma che incantesimo ha fatto Cingolani… - danielapompei2 : Giorgio Gori spiega perché la stretta sui migranti farà solo male agli italiani - Agenparl : Migranti, Baldino (M5S): “Con lo stato di emergenza il Governo Meloni sventola bandiera bianca s ... - -

'È oggettivo - ha aggiunto- che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro ... si risolve in vari modi 'e il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con ima ...E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con ima risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile'. Lo ha detto la premier Giorgiaa margine ...Così Giuseppe Conte ha commentato, fuori da Montecitorio, la politica suidell'esecutivo guidato da Giorgia'ha detto che avevano la soluzione' cioè 'il blocco navale' e ...

Entrando al Salone del Mobile della Fiera di Rho, per inaugurare la 61esima edizione, la presidente del Consiglio si sofferma con i giornalisti per parlare di Europa, migrazioni e politiche demografic ...Meloni esordisce puntando sull'ironia e scherza sul suo abbigliamento ... E il modo sul quale lavora il governo non è risolverlo con i migranti ma risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che ...