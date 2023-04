Migranti, Majorino: “Si cavalca ancora la paura sociale per creare consensi” (Di martedì 18 aprile 2023) Pierfrancesco Majorino, responsabile dell’immigrazione del Pd, qual è il suo giudizio sulle posizioni del governo Meloni in fatto di Migranti? “Credo che stia pericolosamente soffiando sul fuoco della contrapposizione, evitando di ascoltare le ragioni di quelli che auspicano un cambiamento di rotta. Parlo, seppur in modi e linguaggi differenti, della Cei, dei sindaci delle grandi città, dei presidenti di Regione e dei parlamenti dell’opposizione. La realtà è che siamo di fronte a un tema che andrebbe affrontato con un grande salto di qualità e che invece il governo ha volutamente trascurato per mesi così da ridursi all’ultimo e gridare all’emergenza”. Il Centrodestra insiste che l’Italia è ostaggio dell’immigrazione e per questo ha attivato lo stato d’emergenza. Ma c’è davvero questa ondata oppure il fenomeno è meno drammatico di quanto lo si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Pierfrancesco, responsabile dell’immigrazione del Pd, qual è il suo giudizio sulle posizioni del governo Meloni in fatto di? “Credo che stia pericolosamente soffiando sul fuoco della contrapposizione, evitando di ascoltare le ragioni di quelli che auspicano un cambiamento di rotta. Parlo, seppur in modi e linguaggi differenti, della Cei, dei sindaci delle grandi città, dei presidenti di Regione e dei parlamenti dell’opposizione. La realtà è che siamo di fronte a un tema che andrebbe affrontato con un grande salto di qualità e che invece il governo ha volutamente trascurato per mesi così da ridursi all’ultimo e gridare all’emergenza”. Il Centrodestra insiste che l’Italia è ostaggio dell’immigrazione e per questo ha attivato lo stato d’emergenza. Ma c’è davvero questa ondata oppure il fenomeno è meno drammatico di quanto lo si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcuspascal1 : @repubblica Sempre la mentalità di esseri superiori ,fermatevi perché Majorino ora dall'opposizione ha trovato la s… - xenonian1 : RT @DomPer888: 'Pierfrancesco Majorino responsabile immigrazione della nuova segreteria Schlein' Ecco come ragiona il PD questo è uno degli… - AndreaM66756268 : @repubblica Vitto e alloggio gratis per tutti i #migranti. Giusto? #partitodemocratico #Majorino - BaesiGianpiero : RT @DomPer888: 'Pierfrancesco Majorino responsabile immigrazione della nuova segreteria Schlein' Ecco come ragiona il PD questo è uno degli… - IlKeating : Migranti, appello del Pd alla Destra: 'Fermatevi, mettiamo in campo un piano nazionale di inclusione'. Bravo… -