Migranti Lampedusa | Croce Rossa gestirà hotspot Sindaco | “E’ svolta”

(Di martedì 18 aprile 2023) Anche due navi per i trasferimenti veloci. Il commissario Valenti oggi sull'isola Due navi per i trasferimenti veloci deie la gestione dell’affidata alla. Sono le principali novità emerse dopo la visita del prefetto Valerio Valenti a. Accompagnato dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, dal questore Emanuele Ricifari, dai delegati della stessae dalFilippo Mannino, il commissario per l’emergenzaha visitato la struttura di contrada Imbriacola. “Abbiamo affrontato diverse problematiche e sulle due più importanti sembra esserci un cambio di passo, una”, dice all’Adnkronos il primo cittadino. Innanzitutto la gestione ...

Di recente l'Italia è stata condannata per violazioni avvenute nell' hotspot dinel 2017. Il ministro dell'Interno ha affermato che non c'è un'emergenzae che tale stato è solo una ...La gestione dialla Croce rossa "Via la protezione per i". La destra sfida il Quirinale ...PALERMO, 18 APR Il commissario delegato per lo stato d'emergenza, il prefetto Valerio Valenti, è stato adove ha incontrato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il questore Emanuele Ricifari e il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino per ...

LAMPEDUSA (AG) – Il commissario delegato per lo stato d’emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, dopo aver visitato l’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, che in questo momento ospita ...Salgono a quattro – a partire dalla mezzanotte – gli sbarchi a Lampedusa, portando il numero complessivo dei migranti arrivati oggi a 165. Altri due barchini sono stati intercettati a una distanza ...