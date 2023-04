Migranti | la richiesta di Mattarella alla Ue | bisogna andare oltre le norme preistoriche Il ministro Ciriani | “I muri? Possono servire”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I gruppi di S&d e dei Verdi hanno ottenuto la modifica del titolo della richiesta di dibattito in Aula avanzata dal… - Corriere : Migranti, la richiesta di Mattarella alla Ue: bisogna andare oltre le norme preistoriche - Franciscktrue : RT @Corriere: Migranti, la richiesta di Mattarella alla Ue: bisogna andare oltre le norme preistoriche - Giovann16809249 : RT @VittorioBosche3: Buongiorno a Tutti. Ho fatto richiesta per ospitare 2 'migranti' a casa, così azzero il Debito. - rada_maja : RT @Corriere: Migranti, la richiesta di Mattarella alla Ue: bisogna andare oltre le norme preistoriche -

. Autonomia differenziata. Casa. Sanità pubblica. Diritti dei figli delle famiglie arcobaleno e Ius Soli per i giovani di seconda generazione. Su ogni tema un documento, una, un ...... la logica 'dell'emergenza', proprio mentre il governo nomina il commissario ad hoc per i, ...come Bruxelles sia pronta a inviare forse già domani un parere motivato con laall'Italia ......dell'Italia che affronta una situazione di emergenza per l'aumento del flusso dei" . Lo ha spiegato il portavoce dell'Eurocamera alla conferenza stampa pre - plenaria. Ma laè ...

Migranti, Mattarella alla Ue: bisogna andare oltre norme preistoriche Corriere della Sera

Sul decreto legge Cutro, quello sull'immigrazione, rimane la contrarietà del presidente Vincenzo De Luca che però, ieri mattina, tiene a ribadire come non ci sia ...La procedura di accesso in Questura per l’emergenza Ucraina viene estesa ad alcune categorie di migranti che non accedono più alla piattaforma Prenota facile, ma possono accedere direttamente agli uff ...