Migranti, il governo contro la protezione speciale: così si torna indietro (Di martedì 18 aprile 2023) La stampa odierna si occupa principalmente del problema dell’immigrazione. A tal riguardo il governo, che segue i principi nefasti del neoliberismo, porta avanti una politica molto restrittiva per l’accoglienza dei Migranti, trattando questi ultimi come cose e non come persone. In questa direzione deve leggersi la dichiarazione dello stato di emergenza per gli immigrati adottata dal governo ai sensi dell’articolo 24 della legge 2 gennaio 2018, n.1, recante “il Codice della protezione civile”, la quale consente di emettere ordinanze che prescindono dall’osservanza delle norme di legge, avendo come limite soltanto i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Ma c’è di più, il governo vuole anche eliminare la cosiddetta “protezione speciale”, introdotta dal decreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) La stampa odierna si occupa principalmente del problema dell’immigrazione. A tal riguardo il, che segue i principi nefasti del neoliberismo, porta avanti una politica molto restrittiva per l’accoglienza dei, trattando questi ultimi come cose e non come persone. In questa direzione deve leggersi la dichiarazione dello stato di emergenza per gli immigrati adottata dalai sensi dell’articolo 24 della legge 2 gennaio 2018, n.1, recante “il Codice dellacivile”, la quale consente di emettere ordinanze che prescindono dall’osservanza delle norme di legge, avendo come limite soltanto i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Ma c’è di più, ilvuole anche eliminare la cosiddetta “”, introdotta dal decreto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il governo decide per lo stop alla #protezionespeciale, ovvero l’escamotage creato dalla sinistra per concedere il… - LaVeritaWeb : Mattarella si schiera al fianco del governo sull’allarme sbarchi: «Serve una nuova politica di asilo, le norme attu… - La7tv : #ottoemezzo Migranti, Andrea #Scanzi attacca il Governo: 'Siamo di fronte a un Governo che non ci sta capendo assol… - MauroCapozza : RT @RobertoMerlino1: Conte a Sky TG24: governo ha fallito sui migranti - SandroR75196788 : RT @AlessiaMorani: Questo governo passa dalla “sostituzione etnica” appena rievocata dal ministro #Lollobrigida ai “migranti sono fondament… -