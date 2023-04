Migranti | Giani Pd | ' Dal governo un approccio poliziesco | non basta nominare un commissario'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioBrando : RT @HuffPostItalia: Eugenio Giani: 'A Salvini dico che i centri per il rimpatrio sono dei lager. E che i migranti sono una risorsa' https:/… - Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - mercurinb : La #Toscana ha le coste lontane dalla #Sicilia e dalla #Calabria. Pontifica tipo Pontifex Maximus. Tanto i medici s… - controradio : Commissario 'emergenza migranti', Giani: 'No ad un approccio poliziesco' -

La questione, con il governo Meloni che vuole azzerare la protezione speciale e rendere sempre più complicata l'accoglienza, è al centro delle discussioni politiche. Eugenio, presidente della ...Gli sbarchi diproseguono, complice la crisi politica in Libia e, soprattutto in Tunisia e ... Una posizione, quella dei quattro governatori rossi (Eugenio, Stefano Bonaccini, Vincenzo De ...... rifiutandosi di aderire all'iniziativa governativa che prevede la nomina del Prefetto Valenti, come Commissario per l'emergenza, vorremmo, quindi, chiedere al Presidentequali ...

Commissario ‘emergenza migranti’, Giani: “No ad un approccio poliziesco” Controradio

Migranti, Giani (Pd) contro il governo: «Non dico no al commissario Valerio Valenti, persona che stimo. Dico no all'approccio della questione: un approccio di ordine pubblico. Direi poliziesco».Una realtà quotidiana che da tanti, troppi mesi si è ormai trasformata in una drammatica criticità da affrontare.