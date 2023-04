Migranti | Fratoianni | ' da governo narrazione tossica e imbrogli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "?Grazie alle associazioni e alle Ong che hanno organizzato questo momento di protesta per il decreto Cutro delMeloni, perché bisogna opporsi a questoo. Dicono che la protezione speciale esiste solo in Italia, ma sappiamo tutti che esiste in 18 Paesi dell'Unione Europea. Questolimita in questo modo i diritti delle persone, e continua ad alimentare una". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, intervenendo alla manifestazione di protesta in piazza Madonna di Loreto a Roma, organizzata dalle associazioni e dalle Ong contro il decreto del, e a cui ha partecipato insieme ai parlamentari di Avs Angelo Bonelli portavoce di ...