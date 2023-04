Migranti, Foti: “La sinistra ascolti Mattarella, invece di boicottarci. Le storture vanno abolite” (Di martedì 18 aprile 2023) Una norma allargata a dismisura fino a farla diventare un «passepartout» con il quale ogni migrante, anche senza averne i requisiti, poteva rimanere in Italia. È il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, a ribadire perché l’abolizione della protezione speciale è un passo necessario nel percorso di ripristino della legalità nella gestione dei flussi di Migranti. Un percorso di rigore e revisione delle regole che va di pari passo con il piano di cooperazione con l’Africa e nel quale l’Italia non può più essere lasciata sola, come sottolineato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Foti: «Nello status quo ci rimettono i Migranti che avrebbero diritto e i ceti popolari» Intervistato da Libero, Foti ha sottolineato come le parole di Mattarella sulla necessità ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Una norma allargata a dismisura fino a farla diventare un «passepartout» con il quale ogni migrante, anche senza averne i requisiti, poteva rimanere in Italia. È il capogruppo di FdI, Tommaso, a ribadire perché l’abolizione della protezione speciale è un passo necessario nel percorso di ripristino della legalità nella gestione dei flussi di. Un percorso di rigore e revisione delle regole che va di pari passo con il piano di cooperazione con l’Africa e nel quale l’Italia non può più essere lasciata sola, come sottolineato anche dal presidente della Repubblica Sergio: «Nello status quo ci rimettono iche avrebbero diritto e i ceti popolari» Intervistato da Libero,ha sottolineato come le parole disulla necessità ...

