Migranti e denatalità, la linea di Lollobrigida: «Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica, incentivare le nascite» (Di martedì 18 aprile 2023) Congresso del sindacato Cisal, mattinata del 18 aprile. Tra gli ospiti d’onore, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. L’esponente di Fratelli d’Italia, intervenendo dal palco, riprende un concetto che aveva già espresso a inizio mese, al salone del Vinitaly: far lavorare i percettori del Reddito di cittadinanza nei campi. «La crescita si può perseguire in modi diversi – esordisce Lollobrigida all’evento della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori -. Vendere i beni di famiglia, gli asset strategici erogando bonus, indebitandosi per avere consenso come hanno fatto gli altri. Poi c’è quello che vogliamo fare noi, ossia investire per far crescere la Nazione. Anche per questo ci siamo detti contrari al Reddito di cittadinanza. Chi può lavorare deve essere messo nelle condizioni di farlo tenendo presente che ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Congresso del sindacato Cisal, mattinata del 18 aprile. Tra gli ospiti d’onore, il ministro dell’Agricoltura Francesco. L’esponente di Fratelli d’Italia, intervenendo dal palco, riprende un concetto che aveva già espresso a inizio mese, al salone del Vinitaly: far lavorare i percettori del Reddito di cittadinanza nei campi. «La crescita si può perseguire in modi diversi – esordisceall’eventoConfederazione italiana sindacati autonomi lavoratori -. Vendere i beni di famiglia, gli asset strategici erogando bonus, indebitandosi per avere consenso come hanno fatto gli altri. Poi c’è quello che vogliamo fare noi, ossia investire per far crescere la Nazione. Anche per questo ci siamo detti contrari al Reddito di cittadinanza. Chi può lavorare deve essere messo nelle condizioni di farlo tenendo presente che ...

