Migranti | Conte | “Governo ha dichiarato il completo fallimento sulla gestione dei flussi | lo riconosca e si lavori a soluzioni adeguate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Il“haildeimigratori” e “tutte le misure che introduce sono palliativi o misure sbagliate”. Così Giuseppeha commentato, fuori da Montecitorio, la politica suidell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Meloni “ha detto che avevano la soluzione” cioè “il blocco navale” e quando “è andata in Europa ha detto ‘finalmente c’è stata la svolta’. Invece vediamo che non solo gli sbarchi sono quadruplicati ma anzi aumentano sempre di più”. “Quindi – ha continuato il leader del Movimento 5 stelle – si parta dal riconoscimento dele poi tutti insiemeamo per delleche siano ...