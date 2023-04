Migranti | Boccia Pd accusa la destra | ' La cancellazione della protezione speciale è una follia'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... geolelevero : RT @LucillaMasini: Il comune di Partinico boccia la proposta di dedicare il liceo a Peppino Impastato. Rimane intestato a Savarino, che ade… - Luca80093108 : RT @LucillaMasini: Il comune di Partinico boccia la proposta di dedicare il liceo a Peppino Impastato. Rimane intestato a Savarino, che ade… - nasi_maurizio : RT @LucillaMasini: Il comune di Partinico boccia la proposta di dedicare il liceo a Peppino Impastato. Rimane intestato a Savarino, che ade… - globalistIT : - Dafne_666 : RT @LucillaMasini: Il comune di Partinico boccia la proposta di dedicare il liceo a Peppino Impastato. Rimane intestato a Savarino, che ade… -

'La presidente Meloni avrebbe fatto bene a muoversi sulla strada della ripartizione dei, come hanno fatto i governi precedenti. E invece, prima è stato raccontato agli italiani ..., ...Il premier: misure più rigide sugli sbarchi. Sulla fuga del russo Artom Uss : "Non abbiamo ricevuto notizie dalle intelligence straniere".... nel governo, ad uno scaricabarile inaccettabile" dicono i capigruppo Francescoe Chiara ... come nel caso del decreto suio quello sulle sanzioni agli ecoattivisti, e mostrarsi all'...

Dl migranti: Boccia, 'cancellazione protezione speciale scelta folle' Il Dubbio

Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd ... per il governo invece sembra che l`unica sia quella dei migranti. Noi vorremo parlare di lavoro, di economia, di aziende in crisi, di ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “La presidente Meloni avrebbe fatto bene a muoversi sulla strada della ripartizione dei migranti, come hanno fatto i governi precedenti. E invece, prima è stato raccontato ...