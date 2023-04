Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Michela Rostan, chi è il padre dell'ex deputata arrestato a Melito - GiuseppeMargio1 : Che c’è di nuovo? Le mani del clan sul voto a Melito di Napoli: arrestato il sindaco eletto col centrodestra. 18 in… -

Tra i 16 indagati per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere figura inoltre Emilio, 76 anni, padre di Michela Rostan, deputata per due legislature tra il 2013 e il 2022. Emilio Rostan è stato socio in aziende di costruzione con Alfredo Cicala, ex sindaco di Melito negli anni novanta.

Michela Rostan, chi è il padre dell'ex deputata arrestato a Melito ilmattino.it

Nella bufera giudiziaria che da stamattina si è abbattuta sul comune di Melito e che ha portato all'arresto di ben 18 persone gravemente indiziate a vario titolo ...In carcere il sindaco e il presidente del Consiglio comunale. E’ un terremoto giudiziario quello che ha travolto il Comune di Melito di Napoli, 35mila abitanti circa, confinante con l’area nord del ca ...