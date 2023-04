Mi hanno ricattato | come sono stata costretta a cantare | la denuncia di Orietta Berti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) All'improvviso arrivano le nipotine. Di quattro anni Olivia e di un anno Ottavia. E l'intervista confinisce così.le bambine di Otis, il figlio più giovane di, classe 1980. Anche per le piccolescelto nomi che iniziano con la O. «Noi siamo così legati alle tradizioni qui...» ci racconta. «Ottavia è nata il 25 Aprile dell'anno scorso. E mentre a Natale e Pasqua in tavola abbiamo sempre tortellini o cappelletti, quel giorno prepariamo le tagliatelle tricolore in onore della bandiera italiana che è nata qui a Reggio Emilia». La tradizione italiana, ovvero il dna della musica e della bella storia professionale di, giunta col vento in poppa alla viglia degli 80 anni che compirà il prossimo 1 giugno. ...