Meteo | instabilità fino a giovedì | nel weekend torna bel tempo

Leggi su notizie.tiscali

(Di martedì 18 aprile 2023)instabile in tutta Italia, sereno nel prossimo: sono le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici,rologo de 'iL.it', che precisa come sia prevista nel nostro Paese un' 'incursione' dell'anticiclone delle Azzorre. Quest'area di alta pressione, sottolinea ilrologo, attualmente copre le Isole Britanniche, da ...