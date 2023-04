Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : #Meteo, tempo instabile e rischio temporali fino al Ponte del 25 aprile - fisco24_info : Meteo:instabilità fino a giovedì,nel weekend torna bel tempo: Probabile 'incursione' in Italia dell'anticiclone del… - cronachecampane : #Meteo #UltimeNotizie #anticiclone #Napoli #ponte25aprile Previsioni meteo Napoli, nel week end torna il bel tempo - Versiliatoday : Che tempo fa? Il meteo di versiliatoday! - sulsitodisimone : Ancora tempo instabile, ponte del 25 aprile a rischio temporali -

Ilcontinuerà ad essere molto dinamico anche nei prossimi giorni. Il mese di aprile finora si è dimostrato turbolento con piogge frequenti e temperature sotto la media. Da mercoledì 19 l'ennesima ...... automobilisti soccorsi - GUARDA 'Nella settimana che sta per iniziare, la situazione... con eventuali cambi repentini del, che si intensificheranno soprattutto nel corso del prossimo ponte ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allertaper piogge e temporali valida su tutta la Campania dalle 14 alle 23.59 di oggi, martedì 18 ...ricevere le nostre notizie in...

Meteo in Liguria, sabato di nuvole e tempo instabile - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Primocanale

Previsione meteo aggiornata per l'Italia di giovedì 20 aprile Instabile su Triveneto e Lombardia con rovesci e temporali sparsi, in estensione verso il Nordovest dal tardo pomeriggio. Temperature in d ...Previsione meteo aggiornata per l'Italia di mercoledì 19 aprile Soleggiato al mattino, poi entro sera instabilità con acquazzoni su Triveneto, Emilia-Romagna ed est Lombardia con temporali. Temperatur ...