Meteo | sull’Italia la “goccia fredda” scandinava

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 aprile 2023) Dal punto di vistanel corso della settimana appena iniziata il tempo continuerà a mantenersi molto instabile. Ciò avverrà per molte regioni italiane. Arriverà infatti, secondo gli esperti, un’insidiosa “” proveniente direttamente dal Nord Europa. La primavera dunque è pronta a mostrare nuovamente il suo lato più scoppiettante. Ciò significa, in pratica, nuove occasioni per piogge e temporali e temperature fredde per il periodorologico che stiamo vivendo. Una settimana di temporali. Foto Ansa/il.it, ondata di maltempo Antonio Sanò, fondatore del sito il.it, comunica che entro i prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria che sarà ancora presente sul bacino del ...