Meteo Roma del 18-04-2023 ore 06:10 (Di martedì 18 aprile 2023) Meteo ben ritrovate l'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile tra Romagna e Triveneto con piogge sparse neve Oltre agli 800-1000 m sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto Appennino Romagna con neve a quote medie viabilità asciutto altrove in serata tempo per lo più asciutto Salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito con acquazzoni spartineve oltre i 900 mm al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre 1200 1300 m piaciuto sui settori tirrenici in serata tempi miglioramento Salvo residui fenomeni in Abruzzo al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi isolati acquazzoni sui settori tirrenici tra campagna e alta Calabria al ...

