Meteo martedì. Ancora instabilità: piogge e temporali non abbandonano il litorale (Di martedì 18 aprile 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che sta Ancora determinando marcata instabilità atmosferica sulle regioni centro meridionali tenderà a spostarsi entro martedì verso l’area balcanica. Al suo seguito però il tempo non migliorerà perché sul Tirreno centrale resterà in auge una blanda circolazione depressionaria che sarà Ancora in grado di produrre instabilità, in particolare nelle ore centrali della giornata. Quindi martedì Ancora rovesci e temporali anche se le caratteristiche di instabilità saranno meno marcate del lunedì. Da mercoledì nuovo cambio di scenario, una goccia di aria fredda di matrice baltica scenderà progressivamente di latitudine per raggiungere entro sera le Alpi centro ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che stadeterminando marcataatmosferica sulle regioni centro meridionali tenderà a spostarsi entroverso l’area balcanica. Al suo seguito però il tempo non migliorerà perché sul Tirreno centrale resterà in auge una blanda circolazione depressionaria che saràin grado di produrre, in particolare nelle ore centrali della giornata. Quindirovesci eanche se le caratteristiche disaranno meno marcate del lunedì. Da mercoledì nuovo cambio di scenario, una goccia di aria fredda di matrice baltica scenderà progressivamente di latitudine per raggiungere entro sera le Alpi centro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, martedì #18aprile, in sette regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livell… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo martedì. Ancora instabilità: piogge e temporali non abbandonano il litorale - angelo_perfetti : Meteo martedì. Ancora instabilità: piogge e temporali non abbandonano il litorale - CorriereAlbaBra : Meteo: il tempo di oggi martedì 18 aprile 2023 - pcbassignana : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, martedì #18aprile, in sette regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… -