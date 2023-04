Meteo, le previsioni in Campania per martedì 18 aprile 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, martedì 18 aprile 2023. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1927m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,18. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1927m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, ...

