Metà degli over 50 ignora prevenzione per maculopatie e retinopatie

Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - Il 50% degli ultracinquantenni, la fascia di età più a rischio, non si sottopone a visite preventive per retinopatie e maculopatie. Questo uno dei principali risultati, diffusi dal Comitato Macula, dell'indagine di 'TestaLaVista' lo strumento di prevenzione online promosso dall'associazione. "E' fondamentale sottoporsi a controlli preventivi regolari, specialmente nelle fasce di popolazione più a rischio", afferma Massimo Ligustro, presidente del Comitato macula, l'associazione dei pazienti affetti da maculopatia e retinopatia, per la popolazione over 50, considerata la fascia più esposta, e in particolare a chi soffre di patologie predisponenti come il diabete. Queste patologie oculari gravi che comportano la progressiva perdita della vista, sono anche tra le più ...

