Metà degli over 50 ignora prevenzione per maculopatie e retinopatie (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - Il 50% degli ultracinquantenni, la fascia di età più a rischio, non si sottopone a visite preventive per retinopatie e maculopatie. Questo uno dei principali risultati, diffusi dal Comitato Macula, dell'indagine di 'TestaLaVista' lo strumento di prevenzione online promosso dall'associazione. "E' fondamentale sottoporsi a controlli preventivi regolari, specialmente nelle fasce di popolazione più a rischio”, afferma Massimo Ligustro, presidente del Comitato macula, l'associazione dei pazienti affetti da maculopatia e retinopatia, per la popolazione over 50, considerata la fascia più esposta, e in particolare a chi soffre di patologie predisponenti come il diabete. Queste patologie oculari gravi che comportano la progressiva perdita della vista, sono anche tra le più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) - Il 50%ultracinquantenni, la fascia di età più a rischio, non si sottopone a visite preventive per. Questo uno dei principali risultati, diffusi dal Comitato Macula, dell'indagine di 'TestaLaVista' lo strumento dionline promosso dall'associazione. "E' fondamentale sottoporsi a controlli preventivi regolari, specialmente nelle fasce di popolazione più a rischio”, afferma Massimo Ligustro, presidente del Comitato macula, l'associazione dei pazienti affetti da maculopatia e retinopatia, per la popolazione50, considerata la fascia più esposta, e in particolare a chi soffre di patologie predisponenti come il diabete. Queste patologie oculari gravi che comportano la progressiva perdita della vista, sono anche tra le più ...

