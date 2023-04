Metà degli over 50 ignora prevenzione per maculopatie e retinopatie (Di martedì 18 aprile 2023) Ligustro (Comitato macula): "Fascia di età più a rischio, controlli specie se con diabete" Il 50% degli ultracinquantenni, la fascia di età più a rischio, non si sottopone a visite preventive per retinopatie e maculopatie. Questo uno dei principali risultati, diffusi dal Comitato Macula, dell’indagine di ‘TestaLaVista’ lo strumento di prevenzione online promosso dall’associazione. “E’ fondamentale sottoporsi a controlli preventivi regolari, specialmente nelle fasce di popolazione più a rischio”, afferma Massimo Ligustro, presidente del Comitato macula, l’associazione dei pazienti affetti da maculopatia e retinopatia, per la popolazione over 50, considerata la fascia più esposta, e in particolare a chi soffre di patologie predisponenti come il diabete. Queste patologie oculari gravi che comportano la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Ligustro (Comitato macula): "Fascia di età più a rischio, controlli specie se con diabete" Il 50%ultracinquantenni, la fascia di età più a rischio, non si sottopone a visite preventive per. Questo uno dei principali risultati, diffusi dal Comitato Macula, dell’indagine di ‘TestaLaVista’ lo strumento dionline promosso dall’associazione. “E’ fondamentale sottoporsi a controlli preventivi regolari, specialmente nelle fasce di popolazione più a rischio”, afferma Massimo Ligustro, presidente del Comitato macula, l’associazione dei pazienti affetti da maculopatia e retinopatia, per la popolazione50, considerata la fascia più esposta, e in particolare a chi soffre di patologie predisponenti come il diabete. Queste patologie oculari gravi che comportano la ...

