Messina Denaro fregato dal sesso? Saviano | il sospetto intimo sulle amanti

La lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, poi scoperto a Castelvetrano - là dove è nato e cresciuto -, rimane un giallo. A dare una sua teoria degli errori del boss di Cosa Nostra ci pensa Roberto Saviano. Per lui "la regola è sempre la stessa: per prendere un latitante bisogna identificare chi gli porta il cibo, chi gli consegna i panni, chi lo sposta quando deve muoversi". Lo stesso vale per Messina Denaro. Il boss ha scelto come vivandiera Laura Bonafede, moglie di un suo killer, Salvatore Gentile, e figlia di un uomo d'onore responsabile di mandamento, Leonardo Bonafede. Eppure - si legge sulle colonne del Corriere della Sera - "Laura possiede un pedigree mafioso perfetto, avrebbe dovuto per questo motivo essere scartata come vivandiera perché non rispetta il codice ...

