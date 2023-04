Meret: “Abbiamo fatto una grande partita. Purtroppo pecchiamo di esperienza” (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante il post partita di Napoli-Milan, ha parlato Alex Meret. Il portiere azzurro aveva parato un rigore a Giroud nel primo tempo ma non è bastato: “Penso che Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che loro avrebbero difeso. Peccato non aver fatto fallo sul gol subito. Abbiamo tenuto in mano la partita e il gioco, Abbiamo creato occasioni e dato tutto fino alla fine. Peccato aver trovato il gol così tardi, trovandolo prima sarebbe stato diverso. Abbiamo proco da recriminarci”. “pecchiamo di esperienza – commenta Meret – Già nelle altre due partite col Milan Abbiamo preso gol così. Ora rialziamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante il postdi Napoli-Milan, ha parlato Alex. Il portiere azzurro aveva parato un rigore a Giroud nel primo tempo ma non è bastato: “Penso cheuna, sapevamo che loro avrebbero difeso. Peccato non averfallo sul gol subito.tenuto in mano lae il gioco,creato occasioni e dato tutto fino alla fine. Peccato aver trovato il gol così tardi, trovandolo prima sarebbe stato diverso.proco da recriminarci”. “di– commenta– Già nelle altre due partite col Milanpreso gol così. Ora rialziamo ...

