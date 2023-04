Mercedes-Benz EQB Tech Edition dà forma ai desideri dei clienti (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – La EQB, il SUV più versatile della gamma Mercedes-EQ, presenta una nuova special Edition realizzata sui desideri dei propri clienti. EQB Tech Edition è infatti caratterizzata da un’inedita selezione di equipaggiamenti, fortemente orientata verso gli aspetti più tecnologici, con particolare attenzione per la sicurezza e l’infotainment. Con la Tech Edition entrano, infatti, a far parte della dotazione di serie di EQB, il pacchetto connettività e navigazione, il pacchetto sistemi assistenza alla guida, la smartphone integration e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Realizzata su base Sport e Premium nelle versioni 250 + e 300 4MATIC, la EQB Tech Edition è disponibile nelle colorazioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – La EQB, il SUV più versatile della gamma-EQ, presenta una nuova specialrealizzata suidei propri. EQBè infatti caratterizzata da un’inedita selezione di equipaggiamenti, fortemente orientata verso gli aspetti più tecnologici, con particolare attenzione per la sicurezza e l’infotainment. Con laentrano, infatti, a far parte della dotazione di serie di EQB, il pacchetto connettività e navigazione, il pacchetto sistemi assistenza alla guida, la smartphone integration e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Realizzata su base Sport e Premium nelle versioni 250 + e 300 4MATIC, la EQBè disponibile nelle colorazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Mercedes-Benz EQB Tech Edition dà forma ai desideri dei clienti - Italpress : Mercedes-Benz EQB Tech Edition dà forma ai desideri dei clienti - MErsettis : @MalcomJ66806952 Prove di sostenibilità del colosso tedesco Mercedes-Benz! - PartsCart : Turbocharger For Mercedes-Benz E C Class 320 Vito 3.0L 120 CDI 150kw OM642 - autosmotosnet : #MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI - 2002 - 398356 km. for more information visit -