MENTANA: "DOMENICA SERA SPECIALE TGLA7 SUL CASO GILETTI PER FARE CHIAREZZA" (Di martedì 18 aprile 2023) Enrico MENTANA scende in campo sul CASO GILETTI che tiene banco a La7 e non solo visto che è il principale tema che spazia dalla televisione alla politica passando per la mafia delle ultime settimane. Il direttore del TGLA7 ha annunciato via social che DOMENICA 23 aprile andrà in onda in prima SERAta uno SPECIALE dedicato alla chiusura di Non è l'Arena. SUL CASO GILETTI, CI VEDIAMO DOMENICA SERA Sul CASO GILETTI continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la CHIAREZZA. So che GILETTI non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini.

