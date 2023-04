MENTANA | “DOMENICA SERA SPECIALE TGLA7 SUL CASO GILETTI PER FARE CHIAREZZA”

(Di martedì 18 aprile 2023) Enricoscende in campo sulche tiene banco a La7 e non solo visto che è il principale tema che spazia dalla televisione alla politica passando per la mafia delle ultime settimane. Il direttore delha annunciato via social che23 aprile andrà in onda in primata unodedicato alla chiusura di Non è l’Arena. SUL, CI VEDIAMOSulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la. So chenon informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - IVALDO1962 : @erretti42 Per i gonzi che guarderanno lo speciale di Mentana su Giletti, spiegherà il perché la trasmissione e… - freedomsempre68 : “Non nascondiamo nulla”, l’annuncio di Enrico Mentana. Ecco chi ci sarà domenica al posto di Giletti:… - pompettore : RT @EnricoFaraboll1: ?? Mai visto uno schifo delle genere! Caso Giletti: il Servo del sistema domenica prossima farà una intera trasmissione… - Anto09452 : RT @EnricoFaraboll1: ?? Mai visto uno schifo delle genere! Caso Giletti: il Servo del sistema domenica prossima farà una intera trasmissione… -

, bomba su Giletti: cosa accadràsu La7I motivi della chiusura di Non è l'Arena , ad ogni modo, restano ancora avvolti nel mistero, che forse si diraderà in parte con la trasmissione disera disu La7 . Resta comunque il ...Poiha lanciato via web il coup de théâtre. Ora, si vedrà,, chi ci metterà la faccia - e magari un po' di verità - nello spazio di Giletti, sottratto a Giletti, per parlare di ...

Enrico Mentana annuncia uno speciale su Giletti: “Ci vediamo domenica sera… Da noi non si… Il Fatto Quotidiano

Secondo la ricostruzione di Repubblica, già nel 2021 l'ex senatore vicino a Berlusconi si sarebbe lamentato di Giletti. Che stava lavorando proprio sul suo caso ...Comunque, sempre di tivù si tratta. E, dunque, anche se qui ci sono di mezzo vita, lavoro e stipendio di chi la tivù la fa, ci si fa giustamente un programma tivù. Insomma, the show must go on. Per cu ...